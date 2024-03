Stark-Watzinger verwies bei ihrem Plädoyer für Zivilschutzübungen an Schulen auch darauf, dass in anderen Ländern wie Großbritannien viel natürlicher mit dem Thema umgegangen werde. Dort gehörten Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag. Davon könnten wir in Deutschland lernen, sagte sie. Junge Menschen müssten die Bedrohungen der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können. Das müsse kein eigenes Schulfach, aber Lerninhalt sein.