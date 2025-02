Zollfahnder haben am Donnerstagmorgen zehn Wohnungen und Firmensitze in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin durchsucht, darunter ein Gebäude in Korbußen im Kreis Greiz. Nach Angaben des Zollamtes Dresden geht es dabei um den Verdacht auf Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht. Auch im österreichischen Graz habe es eine Durchsuchung gegeben.