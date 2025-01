Fabian Leendertz Der Biologe und Veterinärmediziner Prof. Dr. Fabian Leendertz gehört der von der Weltgesundheitsorganisation WHO berufenen Expertengruppe an, die den Ursprung von SARS-CoV-2 untersuchen soll. Der Experte für Zoonosen ist Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald und Professor für One Health an der Universität Greifswald.