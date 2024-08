89 der 102 Aktionen von Rechtsextremen wurden in dem Zeitraum in Sachsen verortet, vier in Thüringen, in Sachsen-Anhalt keine. Alle anderen Bundesländer kommen zusammen auf neun rechtsextremistische Kundgebungen. Teils wurden Veranstaltungen rechtsextremer AfD-Landesverbände in die Zahl einberechnet, teils nicht. Einige Bundesländer sammeln die Daten nicht.