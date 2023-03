Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat sich der öffentliche Verkehr auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft in Deutschland wieder weitestgehend normalisiert. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte, der Zugfernverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sei "fast komplett" angelaufen. Der Regionalverkehr sei schon am Montag gestartet.