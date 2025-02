Von dem namensgebenden Gipfel in den bayerischen Alpen ist die Experimentieranlage Wendelstein 7-X weit entfernt. Doch auch hier in Greifswald, im Flachland von Mecklenburg-Vorpommern nahe der Ostsee-Küste, strebt die Forschung hoch hinaus. Die Anlage des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik zählt zu den weltweit führenden und soll zeigen, dass ein sogenannter Stellarator das Zeug zum Kraftwerk hat: Also aus Kernfusion Strom für die öffentliche Versorgung und die Industrie gewinnen kann.

Wir sprechen uns für zwei große Fusionsreaktoren aus, die in Deutschland erprobt werden sollen. Wir wollen hier in Deutschland den ersten am Netz haben.

Doch worum geht es bei der Technologie überhaupt? Im Gegensatz zu bisheriger Atomkraft werden bei der Kernfusion die Atomkerne verschmolzen statt sie zu spalten. So aufwändig der Prozess ist, so groß sind auch die damit verbundenen Hoffnungen: Viel Energie in zentralen Großkraftwerken, dauerhafte Verfügbarkeit, kein CO2-Ausstoß, kein Havarierisiko wie in Tschernobyl oder Fukushima, und die Abfälle deutlich weniger radioaktiv als in bisherigen Atomkraftwerken. "Das ist schon eine lange Liste an Vorteilen", sagt Thomas Klinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald und Wissenschaftlicher Leiter von Wendelstein 7-X.