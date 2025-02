2019 bewarb die Partei einen offenen Brief von angeblich 500 Wissenschaftlern an die UN, in dem der menschengemachte Klimawandel in Frage gestellt wird. Genauere Überprüfungen des Briefes, zum Beispiel durch das Recherche-Kollektiv Correctiv, ergaben, dass die wenigsten der Unterzeichner überhaupt Naturwissenschaftler waren und nur eine Handvoll als Klimaforscher eingestuft werden konnte.

Der Weltklimarat, dem zahlreiche renommierte Klimaforschende angehören, kommt in der Zusammenfassung seines sechsten Sachstandsberichts mit Blick auf die Ursache der Erderwärmung hingegen zu einem klaren Urteil: "Menschliche Aktivitäten haben eindeutig die globale Erwärmung verursacht, vor allem durch die Emission von Treibhausgasen." Die Folge: Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirke sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus.

Für Modellrechnungen, die belegen, wie kurzfristige Wetterphänomene und die langfristige Entwicklung des Klimas zusammenhängen, gab es 2021 den Physik-Nobelpreis – unter anderem für den deutschen Meteorologen Klaus Hasselmann.

Klima- und Umweltfolgen

Zurück zur Aussage von Alice Weidel. Was richtig ist: Ein paar der deutschen Kohlekraftwerke zählen zu den effizientesten weltweit. Einer Erhebung des Umweltbundesamtes zufolge kamen die deutschen Braunkohlekraftwerke 2023 auf einen durchschnittlichen Bruttowirkungsgrad von rund 39 Prozent, die Steinkohlekraftwerke auf rund 43 Prozent. Schon im Vergleich zu Gaskraftwerken, mit einem Brutto-Wirkungsgrad von mehr als 57 Prozent, schneiden die Kohlekraftwerke jedoch schlecht ab. Von allen Energieträgern ist Kohle der ineffizienteste. Heißt: Um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen, braucht man vom Rohstoff Kohle am meisten. Kohle, insbesondere Braunkohle, ist mit Abstand der "schmutzigste" Energieträger von allen: Er verursacht pro erzeugter Kilowattstunde die meisten Treibhausgase. Die Kohleverstromung ist damit noch immer für rund 20 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marcus Brandt Im Moment steuert die Welt eher auf drei als auf zwei Grad Erderwärmung zu. Die bei der Pariser Klimakonferenz 2015 vereinbarte Marke von im Idealfall maximal 1,5 Grad Erderwärmung wurde vergangenes Jahr bereits erstmalig überschritten. Drei Grad Erderwärmung, "das wäre eine Welt, die wir überhaupt nicht kennen", erklärt Mojib Latif im Gespräch mit dem MDR. Der Meteorologe, Ozeanograph und Klimaforscher arbeitet am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und ist Seniorprofessor an der Universität Kiel. Man könne zwar argumentieren, dass Deutschlands Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen bei nur etwa zwei Prozent liege, so Latif. Aber das Problem sei ein globales. "Wir können unser Klimaproblem nicht national lösen, deswegen braucht es Vorreiter." So ein Vorreiter sei Deutschland noch immer, erklärt Latif und ergänzt: "Wenn alle Länder sich so verhalten würden wie Deutschland, dann könnte man tatsächlich das Zwei-Grad-Ziel noch einhalten."

Ohne Dekarbonisierung mehr Katastrophen und Tote

"Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich für Tausende von Jahren auswirken", konstatiert auch der Weltklimarat. Die Risiken und negativen Folgen – wie Sachschäden und Verluste – werden mit jeder Zunahme der Globalen Erwärmung steigen, sind sich die Autoren sicher. Einer, der an mehreren Berichten des Weltklimarats mitgewirkt hat, ist Hans-Otto Pörtner. Der Meeresbiologe und Klimaforscher arbeitet am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven und sieht keinen Weg vorbei an der Dekarbonisierung. Andernfalls werde man mehr Katastrophen bekommen, die sich schwer prognostizieren ließen. "Nehmen Sie die Flutkatastrophen des letzten Jahres, nehmen Sie die aktuelle Brandkatastrophe in Kalifornien." Der Klimawandel werde die Menschen erziehen, ist sich Pörtner sicher.

Wer jetzt meint, er könne die Transformation aufhalten, der wird dafür einen Preis zahlen. Und dieser Preis, denke ich, wird die Leute bekehren, weil er zu hoch ist. Hans-Otto Pörtner Alfred-Wegner-Institut

Bildrechte: IMAGO / photothek Anpassung an den Klimawandel werde durchaus eine Rolle spielen, so Pörtner, aber sie habe Grenzen. Nicht gegen jedes Extremwetterereignis könne man sich wappnen, auch nicht gegen einen zu starken Anstieg des Meeresspiegels. Die Folgen des Klimawandels kosten Geld – und Menschenleben. "Wir müssen ganz klar erkennen, dass wir die Grenzen der Beherrschbarkeit überschreiten, wenn wir den Klimawandel laufen lassen." Die Katastrophen würden viel schlimmer werden als das, was wir heute zu spüren bekämen. "Jeder, der meint, er könne zurückgehen und eine Welt festhalten, die wir dabei sind zu verlassen, täuscht sich". Pörtner kritisiert das "Hin und Her" und die "Kakophonie" in der politischen Diskussion als "ungünstige Begleitmusik" und fordert eine konsequente Bildungs- und Informationspolitik.

Wirtschaftliche Folgen

Ein solches "Hin und Her" wäre entsprechend auch die Rückkehr zur Kohle: Der Ausstieg ist seit Jahren fest beschlossen. Gerade fehlende Planungs- und Investitionssicherheit sind es, die der Industrie in Deutschland zu schaffen machen, hört man aus Wirtschaftskreisen immer wieder. Man könne sich auf Vieles einstellen – wenn es nur sicher und von Dauer ist.