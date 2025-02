Die Hürden auf dem Weg zur Massenproduktion für Pkws sind allerdings immens hoch. Zu hoch für das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. In einem Diskussionspapier kommen Forscher des Instituts zu dem Ergebnis, dass E-Fuels für den großflächigen Einsatz bei Pkws und Lkws nicht sinnvoll sind. Es sei heute nicht vorstellbar, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren große Mengen an E-Fuels im Pkw-Bereich verfügbar sind, sagt Martin Wietschel, Leiter des Competence Centers Energietechnologien und Energiesysteme am Fraunhofer ISI. "Und sie sind auch nicht zu Preisen verfügbar, die im Vergleich zu anderen Optionen konkurrenzfähig sind", sagt Wietschel. Selbst wenn man die erwartbaren Kostensenkungen bis 2035 einrechne, komme man einschließlich Steuern auf einen Betrag zwischen drei Euro und 3,50 Euro je Liter. Für die breite Anwendung sei die Nutzung von E-Fuels daher nicht realistisch.