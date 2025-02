In Sachen ÖPNV sind die Landratsämter ein wichtiger Akteur. Sie bestimmen darüber, was wann und wo fährt. Der deutsche Landkreistag wünscht sich auch eine höhere Taktdichtung. "Ein Angebotsausbau durch zusätzliche Linienverkehre, Anrufsammeltaxen und On-Demand-Rufangebote ist vor allem eine Finanzierungsfrage", erklärt Sprecher Markus Mempel. Personal, Fahrzeuge und Kraftstoffe seien teurer geworden und die Landkreise müssten immer mehr Mittel für den öffentlichen Verkehr aufbringen.

Bei der Finanzierung sehen viele Beteiligte den Bund in der Pflicht. Der überweist den Ländern jetzt schon die sogenannten Regionalisierungsmittel, die in den öffentlichen Verkehr fließen. Da die Kommunen und Kreise kaum eigene Geldquellen haben, müssten die Mittel aus Berlin deutlich erhöht werden. Sören Gahrmann von der Allianz pro Schiene wüsste auch schon, wie: "Den Spielraum hat der Bund, wenn er klimaschädliche Subventionen, wie das Diesel- und das Dienstwagenprivileg, abschafft." Mehrere Milliarden könnten so locker gemacht werden. In der Diskussion ist auch eine City-Maut nach schwedischem Vorbild, die gleichzeitig das eigene Auto unattraktiver macht und Mittel für Verkehrswendeprojekte freisetzt.