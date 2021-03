Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hatte bereits geäußert, dass der russische Impfstoff seiner Meinung nach gut und clever gebaut ist. Auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping setzt Hoffnung in Sputnik V. Man werde den russischen Impfstoff nach seiner Zulassung gern verimpfen, so Köpping. Aber selbst wenn Sputnik V zugelassen sein sollte – bis zur Auslieferung kann es noch Wochen dauern. Produziert werden soll das Vakzin auch in Deutschland, am Standort der russischen Firma R-Pharm in Bayern.