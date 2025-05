Wird eine Person an der Grenze kontrolliert, überprüft die Bundespolizei nach Angaben der GdP zunächst die Papiere, also den Pass und gegebenenfalls das Visum. Es findet eine kurze Befragung statt, woher die Person kommt und wohin sie reisen möchte. Wer Asyl in Deutschland beantragen will, wird erkennungsdienstlich behandelt. Die Beamtinnen und Beamten nehmen also etwa Fingerabdrücke, die dann mit dem Ausländerzentralregister und der europäischen Datenbank für die Identifizierung von Asylbewerbern (Eurodac) abgeglichen werden. Wenn die Bundespolizei keine Einreiseerlaubnis erteilt, kann eine Zurückweisungsverfügung ausgestellt werden. Die Zurückweisung oder Zurückschiebung an das Land, aus dem die Person gekommen ist, folgt (siehe oben).