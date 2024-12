Allein in Sachsen gab es 2.278 Zwangsräumungen. In Sachsen-Anhalt waren es 1.309. Sachsen liegt im Vergleich der Bundesländer sogar im oberen Drittel. Nur im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (8.998) sowie in Bayern (2.774) und Niedersachsen (2.501) lagen die Zahlen noch höher. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland und Schleswig-Holstein sanken die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht.