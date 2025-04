Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Kriminalstatistik Wo die Polizei die meisten Gewalttaten, Einbrüche und Autodiebstähle registriert

04. April 2025, 11:09 Uhr

In Halle leben besonders viele Gewalttäter, in Sonneberg die Einbrecher und an der Grenze zu Polen die Autodiebe: So zumindest legt es die Polizeiliche Kriminalstatistik nahe. Doch die Aussagekraft der Zahlen hält sich in Grenzen. Warum das so ist und was sie trotzdem über Kriminalität in Mitteldeutschland verraten – eine Einordnung mit Daten und Grafiken.