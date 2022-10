Interview Klimaprotest: "Der Eintrag ins Strafregister erscheint als das kleinere Übel"

Hauptinhalt

Van Goghs berühmte "Sonnenblumen" - übergossen mit Tomatensuppe in der Londoner Nationalgalerie. Klimaschützer, die sich am Bilderrahmen der "Sixtinischen Madonna" in der Dresdner Gemäldegalerie festkleben: Derartige Klimaproteste haben zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt - und für Empörung. Doch warum sind die Aktivistinnen und Aktivisten überhaupt bereit, so weit zu gehen und wo ist für sie die Grenze? Darüber hat MDR SACHSEN mit der Protestforscherin Anna Nora Freier von der Uni Wuppertal gesprochen. Sie ist am Montag zu Gast bei "Fakt ist!" im MDR FERNSEHEN.