Ramelow selbst befindet sich nach eigenen Angaben in Isolation. Der Linken-Politiker sagte im Interview, nach der Bundesratssitzung am Freitag habe er auf der Corona-Warnapp eine Risikobegegnung angezeigt bekommen. Er habe also Kontakt mit jemandem gehabt, der später positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er sei jetzt zu Hause und warte darauf, am Mittwoch einen PCR-Test machen zu können. Nach Informationen des MDR haben auch Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff und Justizminister Dirk Adams eine Risikobegegnung auf der Corona-Warnapp angezeigt bekommen. Sie waren am Freitag mit Ramelow in Berlin.