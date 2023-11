Mit einer großangelegten Razzia in Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg ist die Bundespolizei gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Die Beamten durchsuchten gemeinsam mit der Brandenburger Polizei am Dienstagmorgen 18 Wohnungen und andere Räume in den drei Bundesländern. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, wurden drei mutmaßliche Schleuser verhaftet – keiner davon in Sachsen-Anhalt. Auch sachsen-anhaltische Polizisten sollen demnach nicht an der Razzia beteiligt gewesen sein. Insgesamt waren rund 140 Bundespolizisten und 80 Polizisten aus Brandenburg im Einsatz.