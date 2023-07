Ran an den Wähler Grüner Realitätscheck im Osten

Dabei kann das Gespräch am Gartenzaun manchmal Wunder wirken. In Stollberg passiert das eher beiläufig. Bei einem älteren Paar kommt die grüne Spitzenpolitikerin Kathrin Göring-Eckardt ins Gespräch über Bio-Kartoffeln, Stollberg, Land und Leute. Es gebe da Unterschiede, die ihre Kollegen aus dem Westen nicht sehen. "Und deshalb sehe ich das auch ein bisschen als meinen Job an, bei uns in der Fraktion aber auch im Deutschen Bundestag, insgesamt darauf aufmerksam zu machen, dass die Lage hier eine andere ist." Mit dem Bus kommt man hier nicht weit und mit der Bahn nur auf vielen Umwegen. Viele hier sind aufs Auto angewiesen.