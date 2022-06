re·cap Alarmstufe Gas, Personalchaos, Wassermangel

Alarmstufe beim Gas – die hat Wirtschaftsminister Habeck am Donnerstag ausgerufen. Was heißt das für den Winter? Außerdem: Personalchaos am Flughafen sorgt für miese Stimmung. Und: Warum man den Rasen in manchen Orten nicht mehr gießen darf. Das und mehr bei re·cap.