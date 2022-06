Außerdem beschäftigen wir uns mit der Mietpreisbremse in Dresden und Leipzig. Die Landesregierung will damit "überdurchschnittliche Steigerungen der Mietpreise" verhindern. Bis 2025 soll die Regelung gelten. Doch die beschlossene Mietpreisbremse ist kompliziert - wir erklären euch, warum.

Am Dienstag gab es die große Haushaltsdebatte im Bundestag. Und da gabs Beef: Zwischen dem CDU Vorsitzenden Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie der Schlagabtausch ablief, haben wir zusammengefasst.

Die Weltgesundheitsorganisation hat in dieser Woche einen Bericht vorgestellt, in dem sie die Tabakindustrie als einen der größten Umweltverschmutzer der Welt bezeichnet. Welche Ausmaße das hat, könnt ihr in unserer aktuellen Folge ansehen.