Planlos durch die Hitze

In den letzten Jahren haben diese Extremtemperaturen allein in Deutschland tausende Tote gefordert. 2018 waren es 8700, ein Jahr später 6900 und 2020 - 3700. Also weniger - ist das Problem damit kleiner geworden? Ne, ganz und gar nicht. Einmal ist die Dunkelziffer viel höher und wir haben unser Verhalten schon besser an die Hitze angepasst. Sowas wie: mehr trinken oder sich nicht mehr in die pralle Sonne hauen.