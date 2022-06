Schluss mit dem Kabelwirrwarr! Die EU hat beschlossen, dass ab 2024 nur noch USB-C-Ladekabel erlaubt sind. Das gilt für Handys, Tablets und kleine Elektronikgeräte. Auch Apple muss sich dieser Regel beugen. Doch warum kommt die neue Verordnung und was heißt das genau? Wir schauen uns die Details an.

Durch Pfingsten hatten wir sie diese Woche schon: Die Vier-Tage-Woche! Wäre natürlich cool, wenn das immer so wäre. Was lange als Utopie galt, wird in immer mehr Ländern konkret getestet. Vielleicht heißt es auch in Deutschland bald: Drei Tage lang Wochenende. Denn Studien zeigen, dass die Menschen durch geringere Arbeitszeit produktiver und glücklicher sind.