In der aktuellen Folge fragen wir uns außerdem, warum in einigen Klassenzimmern statt Tablets immer noch der Polilux im Einsatz ist. Am Geld kann das eigentlich nicht liegen, denn schon 2019 wurden mit dem Digitalpakt Schule fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Schulen ins digitale Zeitalter zu beamen. Und der wurde durch den Homeschooling-Schock während der Corona-Pandemie sogar nochmal aufgestockt. Wie so oft in Deutschland führen Bürokratie und Föderalismus dazu, dass die Digitalisierung im Klassenzimmer nur im Schneckentempo vorangeht und es auch hier wieder große Unterschiede zwischen einzelnen Schulen gibt.