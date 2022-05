Außerdem beschäftigen wir uns mit Affenpocken. Das Thema war in dieser Woche bei vielen Gesprächsthema Nummer 1. Nur leider kursieren bei Twitter und Co. viele Falschmeldungen. Expertinnen und Experten sagen auf jeden Fall: Eine neue Pandemie wird das nicht!

Richtig erschüttert hat uns in dieser Woche der Amoklauf an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten. Wieder mal werden in den USA Rufe nach schärferen Waffengesetzen laut. Ob sich diesmal etwas ändern wird…vermutlich nicht.