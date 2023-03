Zunächst sei daran erinnert, was die Einmalzahlung für Studenten ist . Es ist die Kompensation für die Inflation, 300 Euro bekamen dafür u.a. Beschäftigte, die Rentner wurden hier anfangs vergessen und die Studenten auch. Am längsten warten nun die Studenten, weil die Zahlungsmodalitäten erst geklärt werden mussten.

Nötig war es bisher auch nicht, denn die Gelder flossen ja in die Gegenrichtung: vom Studenten zur Landeshauptkasse. Und wer jetzt meint, man könne doch einfach die für die Überweisung der Semesterbeiträge verwendete Kontonummer nehmen: Erstens ist sie immer noch nicht gespeichert und zweitens werden die Semesterbeiträge oft vom Konto der Eltern überwiesen. Es ist also ohnehin ausgeschlossen, hier irgendwie mal etwas zu überweisen mit der Bitte, das Geld doch mal an den Studiosus weiterzuleiten.