1973: In Folge einer internationalen Krise schnellte der Ölpreis in die Höhe, an Tankstellen bildeten sich teils lange Schlangen. Bildrechte: dpa

Die Preise vervierfachten sich im Laufe der folgenden Monate und alles zusammen verstärkte die Wirtschaftskrise, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, die Sozialausgaben stiegen und Insolvenzen von Unternehmen waren die Folge. Die damaligen Sofortmaßnahmen in der Bundesrepublik hatten eher Symbolcharakter, die da unter anderem lauteten: Sonntagsfahrverbot und Tempo 100. Die Tagesschau am 28. November 1973 zitierte den Sprecher der Bundesregierung, man wolle "weder das Sonntagsfahrverbot auf Samstag ausdehnen, noch den Gebrauch von Zweitwagen verbieten oder die Heizöllieferungen einschränken." Offenbar standen diese Überlegungen im Raum.

In der DDR hatte die Krise etwas Verspätung, das lag an unserer Abhängigkeit von den Lieferungen der sowjetischen Genossen und der vom Weltmarkt abgekoppelten Verrechnungspreise, die im fünfjährigen Mittel des Weltmarktpreises lagen. So schlug die Krise erst Anfang der 1980er-Jahre durch. Die DDR setzte vermehrt auf die heimische Braunkohle und Kohle-Verflüssigungsanlagen. Die Milliardenkredite mit dem Westen waren letztlich auch eine Folge des Preisanstiegs und diverse andere Devisenbeschaffungsmaßnahmen im Dunstkreis von Schalck-Golodkowski ebenso.

Braunkohle-Veredelungswerk Espenhain bei Leipzig: In der DDR kam die Ölpreis-Krise mit etwas Verspätung an. Bildrechte: dpa

Zuständig für die Verwaltung der strategischen Reserve ist der Erdölbevorratungsverband (EBV). Ihm gehören per Gesetz die Firmen an, die Öl importieren und verarbeiten. Der Verband hat die gesetzliche Aufgabe, bei Versorgungsstörungen Liefer- und Produktionsengpässe zu überbrücken.

Es muss immer so viel vorrätig sein, wie in 90 Durchschnittstagen der vorangegangenen drei Jahre in die Bundesrepublik Deutschland an Erdöl und Erdölerzeugnissen eingeführt wurde. Der EBV organisiert dabei die Vorratshaltung und Frischhaltung der Bestände nicht nur beim Rohöl, sondern auch bei Benzin, Diesel, leichtem Heizöl und Flugturbinen-Kraftstoff. Die Bundesrepublik ist dafür in fünf Versorgungsregionen eingeteilt, überall müssen Bestände für mindestens 15 Tage vorhanden sein.