Dr. Andreas Marx wertet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig Daten zu Niederschlägen aus. Bildrechte: S. Wiedling (UFZ)

Wenn man tiefer in die Böden reingeht – also alles, was tiefer als einen halben oder einen Meter ist – da haben wir die Situation, dass sich in großen Teilen Sachsen-Anhalts, aber auch im Norden Sachsens und Thüringens das Wasserdefizit, das sich seit 2018 aufgebaut hat, überhaupt nicht aufgelöst hat.