Die Zukunft der Landwirtschaft, besonders im Hinblick auf Umwelt- und Tierschutz, ist auch Thema auf dem Agrar-Kongress, der am Dienstag in Berlin stattfindet. Die beiden Grünen-Minister Steffi Lemke (Umweltministerium) und Cem Özdemir (Landwirtschaftsministerium) wollen Probleme gemeinsam angehen. Beide kündigten eine neue strategische Allianz der beiden Ministerien an.

Das Bündnis "Wir haben es satt!" hat den neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir unterdessen aufgefordert, den Umbau von Landwirtschaft und Ernährungssektor "schleunigst" anzupacken. Der Reformstau in Deutschland sei "enorm", erklärte das Bündnis am Dienstag. Für Samstag kündigte es mehrere Aktionen in Berlin an.