Neben den drei in Leipzig/Halle geparkten Maschinen ist dem Fachportal "aerotelegraph" zufolge auch eine in Kanada gestrandete Antonov von einer Beschlagnahmung betroffen. Die acht anderen An-124 der Volga-Dnepr befinden sich dem Flugverfolgungsportal Flightradar24 zufolge derzeit in Russland. Sollten sie das Land verlassen, droht diesen Flugzeugen möglicherweise eine Beschlagnahmung. Denn die Anwälte von Antonov haben bereits angekündigt, die Maschinen auch in anderen Ländern an die Kette legen zu wollen.