Die Stadt Halle plant dagegen bereits weitere Trinkbrunnen zu bauen. Aktuell gibt es drei, jeweils einen am Steintor, am Markt und auf der Peißnitzinsel. Acht neue sind geplant. Drei davon sollen der Stadt zufolge noch in diesem Jahr am Hodscha-Nasreddinbrunnen in Halle-Neustadt, am Nordbad und im Pestalozzipark entstehen.