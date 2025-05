Der internationale Tag der Pressefreiheit wird seit 1993 jährlich am 3. Mai begangen, um auf die Bedeutung freie, pluralistischer und unabhängige Medien hinzuweisen. In diesem Jahr mahnte die Organisation "Reporter ohne Grenzen", die weltweite Lage der Pressefreiheit sei auf einem historischem Tiefstand: "Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Staaten mit 'sehr ernster' Lage." Deutschland liegt unter 180 Ländern auf Rang 11. Auf Platz 1 bleibt wie in den Vorjahren Norwegen, gefolgt von Estland und den Niederlanden. Schlusslichter sind auf den Plätzen 178 bis 180 China, Nordkorea und Eritrea.