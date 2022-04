Bundestag Scholz will Ukraine "schnell wirkende" Waffen liefern

Bundeskanzler Olaf Scholz hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Er sagte im Bundestag: "Alles das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, wird geliefert." Scholz nannte aber keine Details. Deutschland stimme sich dazu mit den EU- und Nato-Partnern ab und könne nicht vorpreschen. Man müsse aufpassen, dass Nato-Verbündete nicht zur Kriegspartei würden. Auf Nachfrage sagte der Kanzler, dass man nach Gesprächen mit Rüstungsfirmen nun mit der Ukraine abgleiche, was dort benötigt werde.