Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz hat die älteren Generationen aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich glaube, dass die Frustration in der jungen Generation zunehmend größer wird gegen diejenigen, die sich nicht impfen lassen", sagte Dario Schramm im Vorfeld des Treffens der Schülervertetungen in Erfurt.

Die jüngeren Menschen in der Gesellschaft hätten eineinhalb Jahre lang bei vielen Dingen zurückstecken müssen. Das sei auch ihre Pflicht gewesen", sagte Schramm. Es sei an der Zeit, dass alle, die sich impfen lassen könnten, diese Möglichkeit auch wahrnehmen, "auch zugunsten der jungen Generation".

Schramm erwartet in diesem Winter sehr viele Quarantäne- und Infektionsfälle an den Schulen, wie er sagte. Es sei erschreckend, dass man in einer ganz ähnlichen Situation sei wie im vergangenen Jahr. "Wir haben eine sehr niedrige Impfquote, auch bei jüngeren Menschen, sprich: in der Schülerschaft, wir haben wenige Luftfilter, wir haben wenige Vorsichtsmaßnahmen", sagte Schramm. "Die Situation ist total ernüchternd." Impfungen sind derzeit in Deutschland erst für Menschen ab zwölf Jahren möglich. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission liegt für Kinder und Jugendliche ab zwölf liegt vor.