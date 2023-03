Etwa jeder zwölfte Schüler in Sachsen hat im Jahr 2021 die Schule beendet, ohne mindestens einen Hauptschulabschluss zu haben. Das zeigt eine Studie, die die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Demnach beendeten im Jahr 2021 genau 2.793 Jugendliche in Sachsen die Schule ohne Abschluss in der Tasche. Das waren 8,2 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung und etwas mehr als noch vor zehn Jahren (2011: 9,3 Prozent).