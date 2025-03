Wer Donald Duck gelesen hat, der kennt das Problem des Schuldenmachens. Immer wenn der arme Donald Geld braucht, dann bittet er seinen reichen Onkel Dagobert um Hilfe. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen kann, muss er dann für Dagobert Frondienst leisten, meist unterstützt von Donalds Neffen Tick, Trick und Track. Aktuell befindet sich der Bundestagswahlsieger Friedrich Merz (CDU) in der Situation des armen Donald.

Die neue Bundesregierung braucht "Fantastilliarden", um angemessen auf die aktuelle Weltlage reagieren zu können. Das man deshalb aber nun per Grundgesetzänderung die Schuldenbremse aufweicht, ist für den Finanzwissenschaftler Professor Andreas Knabe keine gute Idee: "Es ist wichtig, dass der Staat zu jeder Zeit handlungsfähig ist. Und deswegen ist es in einer akuten Notlage auch sinnvoll, kurzfristig Schulden aufzunehmen." Das aber ermögliche die Schuldenbremse bereits jetzt. Allerdings stellt sich die Frage, was eine Krise ist.