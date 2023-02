Lehrermangel Ostdeutschland hat ein Schulabbrecher-Problem

In Ostdeutschland ist der Anteil an Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss in fast allen Bundesländern höher als in Westdeutschland. Deshalb müsse vor allem am Problem des Lehrkräftemangels gearbeitet werden, findet die SPD-Fraktion in Thüringen. Die Gewerkschaft GEW Sachsen kritisiert, dass hier zu wenig unternommen werde. An Förderangeboten werde als erstes gespart.