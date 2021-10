Bundesinnenminister Horst Seehofer will Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet verstärken. Acht Hundertschaften der Polizei habe er bereits zur Unterstützung der Bundespolizei dorthin entsendet, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Falls notwendig, bin ich bereit, dort noch weiter zu verstärken. Wir werden den Grenzraum und die grüne Grenze zu Polen engmaschig kontrollieren."

Polnische Soldaten sichern die EU-Grenze. Bildrechte: IMAGO / SNA

In diesem Zusammenhang nannte Seehofer die deutsch-österreichische Grenze. Dort gibt es Grenzkontrollen. "Wir haben in der vergangenen Woche die Verlängerung der Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze für weitere sechs Monate in Brüssel angemeldet", sagte Seehofer. "Sollte sich die Situation an der deutschpolnischen Grenze nicht entspannen, muss auch hier überlegt werden, ob man diesen Schritt in Abstimmung mit Polen und dem Land Brandenburg gehen muss."