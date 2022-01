Eben diese Geschichten wurden in den vergangenen anderthalb Jahren ausgewählt und für die Online-Veröffentlichung bearbeitet.

Bis heute haben sich fast 3.000 Betroffene und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bei der Kommission gemeldet und in vertraulichen Anhörungen und schriftlichen Berichten beschrieben, was ihnen angetan wurde und was sie erlebt haben.