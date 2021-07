Aber selbst das würden einige Kunden jetzt in Kauf nehmen, berichtet die Inhaberin des Leipziger Premium Reisebüros. "Die Kunden wollen ja fahren und die haben es auch nach anderthalb Jahren bitter nötig. Also deswegen ist die Storno- bzw. Umbuchungsfrage jetzt noch nicht gestellt."

Ob das – Umbuchung oder Stornierung – so einfach geht, hängt stark davon ab, was gebucht wurde, erklärt Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Sobald Urlaubsländer beim RKI aufgelistet werden, dann ließen sich zunächst die Pauschalreisen kostenfrei stornieren, so Neumerkel. Das gelte allerdings nur, wenn der Reiseantritt in den Zeitraum der bestehenden Reisezeit fällt.