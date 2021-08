In dieser Woche werden die Perseiden besonders gut zu sehen sein. Die Sternschnuppen huschen jedes Jahr zwischen Ende Juli und Mitte August über den Nachthimmel. In manchen Nächten können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet werden. Sie tauchen meist in der Nähe des Sternbildes Perseus auf, was ihnen den Namen "Perseiden" einbrachte.