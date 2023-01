Nun gibt es immer wieder Tage, da liefern unsere erneuerbaren Energiequellen Solarmodul und Windrad so viel Strom, dass mehr als genug für alle da ist. Wir brauchen für die Stromproduktion also weder Atomkraftwerke, noch Kohle- oder Gaskraftwerke. Ein Atomkraftwerk ist am unflexibelsten, das wird also am Netz bleiben. Ein Gaskraftwerk ließe sich recht schnell abstellen, nur gehen dann im benachbarten Wohngebiet die Heizungen aus. Also wird der Betreiber versuchen, den Strom kurzfristig anderweitig loszuwerden, was letztlich über die Strombörse auch passiert.