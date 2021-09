Nur noch einem Drittel der Deutschen sind Religionen generell "wichtig" oder gar "sehr wichtig", 61 Prozent halten sie für "nicht oder überhaupt nicht wichtig" Die Aufgabe der Religionen sehen die Befragten dabei aber vor allem in der Sinnstiftung und Seelsorge. Nur etwas mehr als ein Viertel sieht Religionen in der Rolle als politischer oder gesellschaftlicher Akteur.



Die Studien-Teilnehmer wurden auch zum Beitrag der Religionen zu bestimmten aktuellen Themen befragt: 31 Prozent sehen einen positiven Beitrag der Religionen zur Bekämpfung der Armut, 28 Prozent sehen dies beim Thema Einsatz für Frieden und 21 Prozent bei Gerechtigkeit so. Nur 14 Prozent der Befragten sehen allerdings bei einer der wichtigsten aktuellen Herausforderung – der Bekämpfung des Klimawandels – einen positiven Beitrag der Religionen. Auch hier spielt das Alter der Befragten eine Rolle: Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt der Wert bei immerhin 20 Prozent.



Mehr als die Hälfte der Befragten glaubt der Studie zufolge, dass Religionen negativ zur Gleichstellung beitragen.