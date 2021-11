In der vergangenen Woche meldete die Deutsche Presse-Agentur, dass die Ortschaft Dorfchemnitz in Mittelsachsen die höchste Corona-Wocheninzidenz in allen sächsischen Landkreisen erreicht hat. Bei 1.516 Einwohnern hatte es 43 neue Fälle gegeben. Diese Information allein hätte für eine Meldung durchaus ausgereicht, doch die Redakteure ergänzten: "Der Ort geriet bundesweit in die Schlagzeilen, weil die AfD hier bei der Bundestagswahl Rekordergebnisse einfuhr: 52,3 Prozent bei den Erststimmen." Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen und der Ausbreitung von Corona? Die dpa-Redakteure konnten darüber nur spekulieren. Eine Studie aus Jena, die MDR THÜRINGEN sowie dem "Spiegel" vorliegt, beantwortet diese Frage jetzt mit Ja.

In der Untersuchung des Jenaer "Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft" (IDZ), an der auch Wissenschaftler der Universität Bielefeld sowie des Münchner Helmholtz-Zentrums mitgewirkt haben, heißt es: "In Regionen, in denen die AfD hohe Wahlerfolge in der Bundestagswahl 2017 verzeichnen konnte, zeigten sich in beiden Infektionswellen im Jahr 2020 stärkere Infektionsanstiege als in Kreisen mit verhältnismäßig niedrigen AfD-Zweistimmenanteilen." Laut Studienautor Christoph Richter unterstreichen die Befunde "die zentrale Bedeutung des politischen Vertrauens für den demokratischen Zusammenhalt, der insbesondere in Krisenzeiten stark herausgefordert" werde.