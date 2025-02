Viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland zögern zurzeit noch, wieder zurückzukehren. Das legen auch die Statistiken nahe. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leben knapp 90.000 Syrer, die meisten gemessen an der Einwohnerzahl in Sachsen-Anhalt. Doch in Sachsen-Anhalt zum Beispiel hätten sich bislang gerade einmal 59 syrische Staatsangehörige gemeldet, um sich bei der Ausreise und finanzieller Unterstützung beraten zu lassen, teilt das Innenministerium mit. Ähnlich gering sei das Interesse in Thüringen, heißt es aus dem dortigen Ministerium für Migration.