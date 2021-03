Tag der Bipolaren Störung Wenn Stimmungsschwankungen krankhaft sind

Katrin ist 43, seit 15 Jahren leidet die zweifache Mutter unter einer bipolaren Störung. Wichtigstes Merkmal: extreme Stimmungsschwankungen. "Ich sage immer, es gibt so einen Mittelstreifen, wo sich die normalen Gefühle befinden. Die Depression schlägt heftig nach unten aus und die Manie in die andere Richtung", beschreibt Katrin ihre Krankheit. "Wenn man richtig in einer Manie ist, dann ist dieses Bewusstsein auch weg und dann hat man immer das Gefühl, man ist der Tollste oder die Tollste."