Auch mit gesenktem Steuersatz in Deutschland könnten Benzin und Diesel in Tschechien und Polen noch immer günstiger sein. Der Katja Legner vom ADAC rät aber davon ab, extre Wege in Kauf zu nehmen, um einige Cent pro Liter zu sparen: "Das kann sich höchstens für direkt an der Grenze wohnende Autofahrer lohnen. Man sollte nämlich nicht nur die Distanz zur Tankstelle einrechnen, sondern auch wie lange es dauert, bis man an dieser Tankstelle ist und wieder zurück." Außerdem dürfe man die Klimabelastung nicht vergessen, die man durch den zusätzlichen CO2-Ausstoß verursacht.