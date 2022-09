In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2022 stiegen flächendeckend die Kraftstoffpreise an den Tankstellen sprunghaft an. Grund dafür war das Auslaufen des sogenannten Tankrabatts. Die Folge: Diesel und Benzin waren von einem Tag auf den anderen um 20 bis 30 Cent je Liter teurer. Seit Jahresbeginn kam es damit nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar und der Tankrabatt-Einführung im Juni bereits zur dritten sprunghaften Preisbewegung in diesem Jahr.



Sie können in dieser und folgenden Grafiken jeweils zwischen den Werten für Deutschland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auswählen.