Arbeitskampf Warnstreiks an Theatern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

18. März 2025, 15:26 Uhr

An zahlreichen Theatern in Mitteldeutschland sind am Dienstag die Beschäftigten in den Warnstreik getreten, etwa am Schauspiel Leipzig und an den Theatern in Magdeburg und Erfurt. Sie kämpfen unter anderem für fünf Stunden Ruhezeit vor Vorstellungen und Ausgleichsregelungen für Überstunden. Der Bundesverband Schauspiel spricht von einer "niedrigen Eskalationsstufe".