"Der Haustierboom, den wir in der Coronazeit erlebt haben, zeigt seine Folgen aktuell mit voller Wucht", so Schröder. Mit jedem Tag meldeten sich mehr Menschen, die ihre Tiere abgeben wollten. Dem Tierschutzbund ist demnach derzeit kein Tierheim in Deutschland bekannt, das nicht voll ist oder sogar mehr Tiere beherbergt als eigentlich vorgesehen.