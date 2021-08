Wanderer im Thüringer Wald Bildrechte: Colourbox.de

In Mitteldeutschland steigt die Anzahl der Übernachtungen in den Ferien in mehreren Regionen wieder an. Das berichten die Tourismusverbände in den Urlaubsregionen. Wie die IHK Dresden mitteilte, kommen die Buchungszahlen nach dem Lockdown noch nicht an die Zeit vor der Pandemie heran. Einige Beherbergungsbetriebe könnten sich aber dennoch über eine hohe Nachfrage freuen.