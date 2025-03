Tuberkulose ist eine der tödlichsten Krankheiten in Europa gewesen. Heute tritt Tuberkulose in Deutschland nur noch sehr selten auf. In Mitteldeutschland werden jährlich einige hundert Fälle erfasst. Von Januar bis März 2025 registrierte das Robert-Koch Institut 15 Neuerkrankungen in Sachsen, 17 in Sachsen-Anhalt und 18 in Thüringen.